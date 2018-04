Por dois anos Ronda Rousey reinou absoluta no MMA. Medalhista olímpica de bronze e campeã pan-americana no Rio, em 2007, a loura fez história no Strikeforce, e depois no UFC, até se retirar do esporte e partir para o WWE, evento de lutas coreografadas muito popular nos EUA. Agora, quase dois anos após a sua retirada do octógono, o mundo está prestes a ver uma judoca ainda mais dominante seguir os seus passos em direção ao MMA. Em entrevista ao programa "MMA Hour", a bicampeã olímpica em Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016) Kayla Harrison anunciou oficialmente sua chegada ao cenários das artes marciais mistas, se apresentando na segunda edição do Professional Fighters League (PFL).

Bicampeã olímpica de judô estreia no MMA. (Foto: Reprodução/Wikipedia)



- Venho esperando por muito tempo para lutar. O primeiro obstáculo era eu mesma. Queria me sentir nervosa, entrar lá e ver como eu me sentia recebendo socos na cara. Depois que descobri que gostava, passamos a esperar pela Professional Fighters League se estabelecer, o que acabou de acontecer. Como o primeiro card deles está formado e acontece dia 7 de junho em Nova York, vou me apresentar no segundo, dia 21 de junho, em Chicago - disse a lutadora, que preferiu não revelar o nome de sua oponente, já que duas lutadoras cogitadas anteriormente teriam desistido de enfrentá-la.

Kayla Harrison ganhou fama mundial ao se tornar a primeira americana a conquistar a medalha de ouro olímpica no judô, em 2012. Após repetir o feito quatro anos mais tarde, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, a lutadora decidiu aposentar o quimono e se preparar para fazer a transição para o MMA.

