A Bélgica venceu o Panamá por 3 a 0 nesta segunda-feira (18), em Sochi, e largou na frente no Grupo G da Copa do Mundo.

Os belgas mostraram empenho no primeiro tempo, mas não conseguiram furar o bloqueio dos panamenhos, que fizeram sua estreia em Mundiais. Os gols só vieram na etapa final.

Logo aos 2min, um golaço de Mertens abriu o caminho para o triunfo da Bélgica. O atacante aproveitou rebote da defesa do Panamá e mandou um chute sem-pulo, que encobriu o goleiro Penedo.

Bélgica vence a estreante Panamá na Copa. (Foto: Divulgação/Fifa)



Na sequência, Kevin De Bruyne, ícone da atual geração belga, encontrou o companheiro Lukaku. Em lindo cruzamento de três dedos, colocou a bola na cabeça do camisa 9, que testou firme para ampliar.

Lukaku ainda marcou mais uma vez, após receber passe em profundidade e bater na saída do arqueiro adversário.

Com três pontos, a Bélgica volta a campo no próximo sábado (23), contra a Tunísia, às 9h (de Brasília), em Moscou. Já o Panamá busca a recuperação diante da Inglaterra, no domingo (24), também às 9h, em Nijni Novgorod.

BÉLGICA

Courtois; Alderweireld, Boyata e Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel (Chadli) e Carrasco (Dembélé); Mertens (Thorgan Hazard), Lukaku e Eden Hazard. T.: Roberto Martínez

PANAMÁ

Penedo; Murillo, Román Torres, Escobar e Davis; Gómez; Bárcenas (Gabriel Torres), Cooper, Godoy e Rodríguez (Díaz); Blas Pérez (Tejada). T.: Hernán Gómez

Local: Estádio Olímpico Fisht, em Sochi (RUS)

Juiz: Janny Sikazwe (ZMB)

Cartões amarelos: Meunier, Vertonghen e De Bruyne (BEL); Davis, Bárcenas, Cooper, Murillo e Godoy (PAN)

Gols: Mertens (BEL), aos 2min, e Lukaku (BEL), aos 23min e aos 29min do 2º tempo





