Beisebol volta à Coreia do Sul sem público e com cuspe proibido

O esporte profissional voltou a ser disputado na Coreia do Sul nesta terça-feira (21), com um jogo da pré-temporada da liga nacional de beisebol (KBO), após a paralisação das atividades causada pela pandemia de Covid-19.

Foi logo um clássico, entre Doosan Bears e LG Twins, ambos da capital (Seul), que são considerados os principais rivais no país.

A partida foi realizada com os portões fechados, assim como deve ocorrer no início da temporada regular, marcado para o dia 5 de maio. Estão previstos 20 jogos amistosos no país antes da abertura do campeonato.

Segundo o protocolo adotado pela liga, os jogadores devem ter sua temperatura verificada duas vezes antes dos confrontos e usar máscara, exceto quando estão em campo ou no banco durante a partida.

Foi pedido aos atletas que não apertassem as mãos ou trocassem "high-fives". Cuspir, hábito frequente entre jogadores de beisebol, está proibido.

De acordo com relato da agência de notícias AFP, aproximadamente 50 profissionais da imprensa participaram da cobertura do jogo, mas os repórteres não foram autorizados a se aproximar dos jogadores. Cerca de 700 mil pessoas viram a partida pelo portal Naver, segundo a agência.

A Coreia do Sul conseguiu adotar um sistema de testagem em massa para detectar pessoas infectadas pelo coronavírus e tem apresentado um número considerado baixo de novos casos -abaixo de 20 por dia.

A expectativa é que a liga de futebol do país também possa realizar jogos amistosos nos próximos dias.

Folha Press