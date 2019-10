Beach Tênis inicia disputas da 2ª etapa Estadual

A segunda etapa do Campeonato Piauiense de Beach Tênis teve início nessa quinta-feira (10). A competição movimenta a modalidade, que é nova no Estado, mas aos poucos ganha atenção e adeptos. Nessa etapa terão 40 atletas ao total brigando por titulo e medalhas, no caso, 20 duplas em disputa. Os jogos acontecem na Radical Tênis e os campeões serão conhecidos no sábado (12).

“É uma modalidade que a federação começou a apostar em competições esse ano e vem dando muito certo. Vários dos atletas de quadra e saibro estão disputando também o beach e isso é bom, pois é uma opção a mais. Temos também uma boa adesão das mulheres, já que o jogo em si é mais curto e dinâmico. Diferente do tênis convencional e elas se sentem mais confiantes para começar a competir”, explica Fábio Encina presidente da Federação Piauiense de Tênis.



Foto: Jailson Soares/O Dia



No tênis convencional, o Piauí não tem uma categoria feminina em disputa de competições, pois as mulheres que jogam optam por não competir. No beach tênis a realidade é outra e as duplas femininas ou duplas mistas estão em bom número.

Entre os nomes que estão se testando e experimentando a competição na areia está o tricampeão piauiense de tênis Sávio Amorim. “É rápido o jogo e bem intenso. Tenho gostado bastante de jogar e aprender a jogar na areia. Precisando ter mais cuidado na batida, mais jeito e menos força”, conta o tenista.

Paralelo ao Piauiense beach tênis acontecem também às disputas da 5ª etapa do Circuito Piauiense de Tenis, essa é a penúltima etapa antes de conhecer os campeões da temporada 2019. Ambas as competições se encerram no sábado (12).

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia