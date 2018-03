Barcelona vai emprestar Yerry Mina ao fim da temporada

O zagueiro colombiano Yerry Mina deixará o Barcelona ao fim da temporada. De acordo com informações do jornal catalão “Mundo Deportivo”, o Barça já admite emprestar o jogador com o objetivo de dar a ele mais rodagem (experiência).

E são muitos os clubes interessados no jogador de 23 anos. West Ham, da Inglaterra, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo seriam os principais.

Yerry Mina chegou ao Barcelona no início do ano, mas até o momento só disputou duas partidas oficiais. Foram só 97 minutos em campo.

No momento, ele serve à seleção colombiana, onde é titular absoluto e presença certa na Copa do Mundo da Rússia.

Barcelona vai emprestar de Mina ao fim da temporada. (Foto: Reprodução/Instagram)



Extra