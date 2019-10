Barcelona bate Eibar com facilidade e lidera Espanhol

O Barcelona não precisou se esforçar muito para vencer o Eibar neste sábado (19), por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo fora de casa, o clube catalão não encontrou dificuldades para controlar a partida e conquistar mais três pontos e assumir a liderança da competição.

Se o adversário não impôs dificuldade, o jogo serviu para Antoine Griezmann mostrar que está cada vez mais entrosado com os companheiros de Barça. O francês fez um gol e participou ativamente dos outros dois, marcados por Lionel Messi e Luis Suárez.

Com o resultado, os catalães chegaram a 19 pontos e abriram um de vantagem para o Real Madrid, que joga hoje às 16h (de Brasília) contra o Mallorca. O Eibar é o 14º, com nove pontos.

(Foto: Reprodução Instagram)

O Barcelona não encarou muita resistência e abriu o placar logo aos 13 minutos. Griezmann recebeu lançamento longo pela esquerda, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para marcar.

Já no segundo tempo, Suárez recebeu na área e deixou para Griezmann, que só ajeitou para Messi bater de forma indefensável. Pouco tempo depois, aos 21 da etapa final, Griezmann lançou Messi em um contra-ataque rápido, o argentino aproveitou a saída do goleiro e só rolou para Suárez completar a vitória catalã.

O Barça deveria voltar a campo no próximo sábado para o clássico contra o Real Madrid. O jogo, no entanto, foi adiado devido aos protestos na Catalunha. No mesmo dia em que deveria acontecer o Barça x Real, o Eibar terá pela frente o Valladolid.

Folhapress