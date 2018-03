Barcelona anuncia acerto para exercer opção de compra de Arthur em julho

O Barcelona anunciou na manhã deste domingo que chegou a um acerto com o Grêmio para estabelecer uma opção de compra sobre o volante Arthur em julho deste ano. No acordo, o clube diz que pagará 30 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) mais 9 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões) de cláusulas variáveis, caso finalize a operação já na metade deste ano.

Arthur Melo pode mudar-se para a Europa ainda este ano (Foto: Divulgação)



O comunicado, no entanto, não deixa claro se Arthur se apresentará ao clube em julho de 2018 caso a transferência seja concluída. A tendência é que seja atendido o desejo do Grêmio, que quer manter o jogador até o final deste ano, encerrando a temporada do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

A possibilidade de a negociação entre os clubes deixar a conclusão da transferência apenas para julho já era esperada pelas partes envolvidas. O Barcelona gostaria de esperar a virada do ano fiscal para fazer o investimento.

Segundo apuração do UOL Esporte, os 9 milhões de euros de cláusulas variáveis a serem recebidas pelo Grêmio incluem itens como a presença do jogador na disputa da Bola de Ouro da Fifa, renovação contratual, convocação para seleção brasileira, conquista de títulos e número de jogos pelo clube catalão.

Arthur chamou a atenção do Barcelona durante a última temporada brasileiro, quando foi um dos principais nomes da conquista da Libertadores pelo Grêmio. Aos 21 anos, o meio-campista inclusive está no radar de Tite para disputar a Copa do Mundo da Rússia.

O Grêmio ainda não se manifestou sobre o acerto com o Barcelona.

Folhapress