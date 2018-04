Balanço trimestral: Cruzeiro e Palmeiras lideram, SPFC tem mais derrotas

Apesar do revés na primeira partida da final do Mineiro, o Cruzeiro é o time com o melhor aproveitamento entre os 20 clubes do Brasileirão deste ano: 79,2% - com 12 vitórias, dois empates e duas derrotas. Em seguida, vem o Palmeiras, que já alcançou 13 vitórias em 18 jogos no ano. A dupla Vitória-Bahia e Flamengo fecham o Top 5 de melhor desempenho na temporada. Apesar de o Rubro-Negro carioca viver momento conturbado, com demissão de treinador, o time alcançou mais de 70% dos pontos possíveis nos jogos oficiais que disputou.

Por outro lado, Paraná e Santos, eliminados de seus respectivos estaduais, ainda não despontaram na temporada. O clube paranaense é quem menos venceu até aqui: foram apenas cinco vitórias. Já o Santos perdeu seis vezes no ano e empatou outras cinco, o que rende um aproveitamento baixo de 48,1%. Também fora do estadual, o São Paulo é quem mais saiu derrotado em campo até aqui: sete vezes. A última, para o Corinthians, decretou o fim da participação do clube no Paulistão. Confira o balanço do primeiro trimestre do futebol brasileiro, com o recorte das partidas entre 16 de janeiro e 01 de abril:

Cruzeiro e Palmeiras lideram ranking baseados nos jogos oficiais disputados no 1º trimestre de 2018 (Foto: Infoesporte)

Outro destaque no trimestre é o Atlético-PR, que perdeu a invencibilidade apenas neste domingo. Era o único time da Série A sem derrotas até aqui. Em função do revés na primeira partida da final do Paranaense, o Furacão caiu para a oitava colocação do ranking. Vale destacar ainda o poderio ofensivo do Ceará, que já marcou 55 vezes na temporada e é líder absoluto no quesito. O atacante Arthur é o artilheiro do Vovô com 14 gols e é também o segundo maior goleador no país até aqui. Perde apenas para Gustavo, o Gustagol, do Fortaleza, que já fez 15.

Se o assunto é gol, o Vasco tem deixado a torcida vascaína apreensiva em muitas partidas. Apesar das 11 vitórias no ano, o Cruz-Maltino tem a defesa mais vazada entre os 20 clubes da Série A: 27 gols sofridos até aqui. Dos 19 jogos na temporada, a equipe só não sofreu gols em cinco.

Desempenho nas competições

Até o momento, apenas o Grêmio levantou o caneco na temporada. Foi campeão da Recopa Sul-Americana sobre o Independiente, em fevereiro. Outros 11 clubes tem a chance de repetir o ato da conquista em breve, caso vençam o estadual. Fluminense, Paraná e Sport são os únicos que já acumulam duas eliminações no ano: os três não avançaram no estadual nem na Copa do Brasil. Dos times da Libertadores, apenas a Chape não segue na disputa - foi eliminada na segunda fase para o Nacional-URU. Veja abaixo a situação de cada clube nas competições disputadas no trimestre:

(Foto: infoesporte)

Globo Esporte