Bahia vence o Grêmio com pênalti marcado pelo VAR e cola no G6

O Bahia surpreendeu o Grêmio na Arena. Na noite desta quarta (16), o placar de 1 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi construído com pênalti assinalado com auxílio do árbitro de vídeo. O gol foi marcado por Arthur Caíque, aos 43 minutos do segundo tempo.



Foto: Divulgação/Grêmio FC

O resultado deixa os baianos com 41 pontos, colados no G6. O Grêmio tem a mesma pontuação e pode perder posto entre os classificados para a próxima Libertadores dependendo do resultado do Internacional, que encara o Avaí nesta quinta (17).

O Grêmio visita o Fortaleza na 27ª rodada do Brasileiro. A partida será disputada no sábado (19). Já o Bahia vai receber o Ceará, segunda-feira (21).

Folhapress