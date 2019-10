Bahia vence Avaí, ultrapassa o São Paulo e chega ao G-6 do Brasileiro

O Bahia visitou o Avaí , na Ressacada, nesta segunda (30) à noite, e venceu a equipe catarinense por 2 a 0, com gols de Élber e Nino Paraíba. Com o triunfo, o time baiano chegou a 37 pontos, ultrapassou o São Paulo e chegou ao G-6 do Campeonato Brasileiro.

Essa foi a segunda vitória seguida do Bahia, repetindo o placar do triunfo em casa sobre o Botafogo. Mais um sinal da consistência do time de Roger Machado, que só perdeu uma partida, para o Corinthians, nas últimas 12 rodadas do campeonato.

O primeiro gol da partida saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, com um chute de fora da área do meia Élber. O segundo foi marcado três minutos depois, com um chute do lateral Nino Paraíba, de fora da área, que contou com desvio da defesa.



O Bahia visitou o Avaí, na Ressacada e venceu a equipe catarinense por 2 a 0. Instagram



A equipe tricolor volta a campo no próximo sábado (7), quando recebe o Athletico na Fonte Nova. O Avaí, por sua vez, vai a Maceió enfrentar o CSA, em confronto direto na briga contra o rebaixamento.

AVAÍ

Lucas Frigeri; Léo, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Pedro Castro (Douglas), Richard Franco e Matheus Barbosa (Mosquera); Caio Paulista, Lourenço (Gegê) e Jonathan. Técnico: Alberto Valentim

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Guerra (Ronaldo); Artur (Lucca), Élber e Gilberto (Fernandão). Técnico: Roger Machado

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Leirson Peng Martins (ambos do RS)

VAR: Anderson Daronco

Público e renda: 7.052 pagantes e R$ 151.450

Cartões amarelos: Léo (A). Guerra (B)

Gols: Élber, aos 24min, e Nino Paraíba, aos 27min da etapa inicial

Folhapress