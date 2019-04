Bahia acerta com técnico Roger Machado, ex-Palmeiras e Grêmio

Sem técnico desde domingo (31), quando demitiu Enderson Moreira, o Bahia já definiu quem será seu novo treinador para a sequência da temporada.



Segundo apurou a reportagem, clube e técnico já se acertaram e restam apenas detalhes para Roger Machado assinar contrato até o fim da temporada. Com ele, chegam o auxiliar Roberto Ribas, o analista de desempenho Jussan Lara e o preparador físico Paulo Paixão.

Em seu último trabalho, Roger Machado comandou o Palmeiras por 44 jogos, com 27 vitórias, 8 derrotas e 9 empates. Ele foi demitido no fim de julho, após uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. O treinador ainda acumula passagens por Atlético-MG e Grêmio, entre outros clubes.

Com o Bahia eliminado da Copa do Nordeste e da Copa Sul-Americana, Roger Machado assume o comando tricolor com a missão de levar o time ao título estadual e seguir vivo na Copa do Brasil —além de fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.

O Bahia volta aos gramados na noite desta terça (2) para encarar o CRB, no jogo de ida da Copa do Brasil, no Rei Pelé. Porém, a estreia de Roger Machado só acontecerá no duelo de volta, dia 9, na Arena Fonte Nova.

UOL / Folhapress