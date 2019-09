Badminton: piauienses conquistam medalhas em torneio no México

Depois de conquistarem o Bronze nos jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru , em agosto, os atletas do badminton piauiense mais uma vez subiram ao pódio durante o X Internacional Mexicano da modalidade, disputado em Aguascalientes, no México.



Fabrício Farias e Jaqueline Lima ficaram com a medalha de prata nas duplas mistas, após perderem a final para os donos da casa, Luis Navarro e Vanessa Vazques, por 2 sets a 0. As parciais do confronto terminaram em 21 a 19 em cada set.

Piauienses vão ao pódio no X Internacional Mexicano de badminton. Foto: Arquivo Pessoal

Já nas duplas masculinas, Fabrício mais uma vez subiu ao pódio, mas desta vez ao lado do irmão Francielton Farias. A medalha mudou de cor após a derrota na semifinal contra os também donos da casa, Lopez Andres e Lino Muñoz, por 2 sets a 0, jogo que terminou com as parciais em (21-13; 21-13).

Fabiana Silva, representante do Fluminense, levou a prata na disputa simples feminina.

Delegação brasileira no México após conquista de medalhas. Foto: Arquivo Pessoal

Os piauienses já estão na Guatemala para um novo desafio no próximo final de semana. Todas as disputas somam pontos no ranking mundial que os levarão a uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia