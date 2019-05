Autor de dois gols, Bismarck fala sobre boa fase no River

O Camisa 10 do Galo Carijó vive bom momento. A vitória elástica em cima do Santa Cruz de Natal (5x2) contou com uma atuação impecável do meio-campista Bismarck. Além dele, o atacante Roney também marcou duas vezes e foi destaque na partida. Com o resultado, o River é líder do Grupo A4, com sete pontos. O próximo jogo é contra o próprio Santa Cruz-RN, no dia 26, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte.



“Estou muito feliz pela atuação. Ao longo da semana, o treinador passou para a gente que deveríamos agredir e buscar logo o gol e graças a Deus conseguimos colocar isso em pratica. Os gols eu fui feliz, a falta foi resultado de treinos na semana, venho repetindo muito”, disse Bismarck.

O jogador marcou um belíssimo gol de falta. O River fez sete pontos em três jogos, tem duas vitorias e um empate na competição até aqui e ainda restam três jogos até encerrar a fase de grupos. “Vamos agora até a casa deles e claro é tentar buscar somar mais três pontos e conseguir matematicamente essa classificação”, acrescentou o meia.

O River que entrou em campo contra o Santa com novidades. Uma delas foi o volante Guilherme, retornou ao time após o surto de virose. O trio formado por Roney, Bismarck e Guilherme deu muito certo e foi elogiado pelo companheiro. “É um jogador de muita mobilidade, agilidade e nos ajuda muito, principalmente para mim, pois me ajudou a marcar esses dois gols e a conquistar esses três pontos”, afirmou Bismarck.

O jogo entre Santa Cruz de Natal e River acontece no dia 26 de maio, às 16h, na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. A partida é válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Galo briga pelo sonhado acesso até Série C. (Pamella Maranhão)

Biá BoakariPâmella Maranhão / Foto: Jailson Soares/ODIA