Áustria nega minuto de silêncio por Maria Bueno

O último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo ganhou tom de antipatia entre as federações neste domingo. A CBF pediu que um minuto de silêncio fosse respeitado em respeito à tenista Maria Esther Bueno, que morreu no último sábado, mas os austríacos negaram. Uma homenagem será feita no telão do estádio Ersnt Happel.

Maria Esther Bueno morreu no sábado passado (Foto: infoesporte)

Na praça que cerca o palco do jogo entre Brasil e Áustria, o Canarinho também teve problemas. O mascote fazia embaixadinhas e tirava fotos, até que pessoas da organização do amistoso pediram que ele parasse. Em todos os países que recebe a Seleção, o mascote age tranquilamente, inclusive em conjunto com a federação local.

Em Londres e Berlim, contra Inglaterra e Alemanha, o Canarinho foi uma das atrações em torno dos estádios, mas em Viena teve que entrar no palco do jogo, apesar de argumentos de funcionários da CBF.

Na Copa do Mundo, o mascote não poderá estar nas áreas reservadas pela Fifa, estádios e entorno, por questões comerciais. Suas ações serão feitas em outras regiões das cidades russas.

Globo Esporte