Atlético-MG vence e mantém CRU na zona de rebaixamento do Brasileirão

Com gols de Vina e Nathan, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite de hoje, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no estádio Independência.

O Galo fica com a quarta colocação da competição nacional, com 24 pontos conquistados, oito a menos que o líder Santos. A Raposa fica na zona de rebaixamento (17º), com apenas dez pontos conquistados.

O Atlético volta a campo em 10 de agosto para enfrentar o Fluminense, às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão. O Cruzeiro disputará uma partida antes. Os comandados de Mano Menezes jogarão contra o Inter na quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Brasil.



Foto: Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG apostou em lances de contra-ataque na partida de hoje, diante do Cruzeiro. Com menos posse de bola, mesmo dentro de casa, o time comandado por Rodrigo Santana optou por "entregar a bola" para o adversário e sair em velocidade. Apesar do estilo de jogo adotado, o time foi o que mais criou chances de marcar, principalmente com finalizações de fora da área. Cazares e Vina foram os que mais levaram perigo à meta adversária. Em um dos lances, o camisa 29 estufou a rede.

Acostumado a dar a bola e contra-atacar em velocidade, o Cruzeiro mudou sua postura, chegando a ficar com a bola em 70% do tempo. Mas a posse não foi acompanhada da intensidade e passes rápidos, uma das marcas do time. Sem conseguir infiltrar, a melhor chance saiu no chute de fora da área de Henrique. Referência na criação, Thiago Neves esteve apagado, e isso refletiu diretamente nas tabelas mal feitas e passes errados. Um deles terminou com o gol de Vinicius.

Folhapress