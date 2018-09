Atlético-MG vence Atlético-PR e sobe para quinto no Brasileiro

O Atlético-MG venceu o Atlético-PR por 3 a 1 nesta segunda-feira (10), no Independência, no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, o segundo consecutivo dos mineiros, colocou o time alvinegro na quinta colocação.

Com o resultado, a equipe da casa chegou aos 41 pontos, mesma pontuação do Grêmio, que perdeu para o Inter no domingo (9), e ultrapassou o rival gaúcho graças a vantagem no número de vitórias (12 a 11). Já o time paranaense caiu para a 14ª posição, com 27 pontos.

Os visitantes ganharam um gol do adversário logo aos 9min do primeiro tempo. Após cobrança fechada de escanteio, o zagueiro Iago Maidana cabeceou contra a própria meta e deu 1 a 0 ao Atlético-PR.



Foto: Divulgação/Atlético-MG

Os mineiros, no entanto, não se abateram e foram em busca do empate, que saiu ainda na primeira etapa, aos 25min. O zagueiro e capitão Leonardo Silva aproveitou cruzamento de Tomás Andrade e cabeceou para o fundo do gol.

Na segunda etapa, o Atlético-PR retomou a intensidade e quase empatou em chute de Nikão, aos 6min, que parou no travessão. Nervoso, o Atlético-MG errava passes e quase deu um gol ao adversário em falha na saída de bola.

Mas, aos 21min, os donos da casa se reencontraram e fizeram o gol da virada com Elias. O volante, que havia entrada no intervalo do jogo, recebeu bola de Luan dentro da área e bateu forte no ângulo esquerdo do goleiro Santos.

O Atlético-PR não se deu por vencido e ainda conseguiu colocar bola na trave aos 28min. Mas, aos 36min, Ricardo Oliveira, para a alegria dos atleticanos de Minas Gerais, fechou a conta após passe de Cazares. No final, os visitantes ainda ficaram com um a menos, por expulsão de Nikão.

Folhapress