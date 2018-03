Atlético-MG goleia o Botafogo-PB e avança

Se na estreia na Copa do Brasil o Atlético-MG sofreu, a história foi completamente diferente em sua segunda partida. Nesta quarta-feira (21), a equipe alvinegra não passou nenhum sofrimento e goleou o Botafogo-PB por 4 a 0, no estádio Almeidão, garantindo sua passagem para a terceira fase da competição.

Os gols que classificaram o Atlético foram marcados por Róger Guedes, Cazares, Ricardo Oliveira e Luan. Mas o destaque do jogo foi o venezuelano Otero, presente em todos os gols da noite.

O início de partida de Otero não foi bom. O camisa 11 do Atlético estava prendendo demais a bola, facilitando a marcação do Botafogo-PB. Mas quando deixou de ser "fominha", o venezuelano foi decisivo para a classificação atleticana à terceira fase da Copa do Brasil. Otero deu três assistências, para os gols de Róger Guedes, Ricardo Oliveira e Luan, além de puxar o contra-ataque do gol anotado por Cazares.

O técnico-interino do Atlético-MG, Thiago Larghi, fez valer uma velha máxima do futebol e diante do Botafogo-PB e repetiu a escalação que iniciou o clássico com o América-MG. E, assim como no domingo, nesta quarta-feira o Atlético-MG pouco conseguiu trocar passes, abusando bastante das bolas longas e da velocidade.

Mesmo assim, a equipe alvinegra saiu na frente. Aos 27min, o Atlético-MG roubou bola, e Otero foi acionado. O venezuelano acertou cruzamento perfeito para Roger Guedes desviar de cabeça para o gol.

Três minutos depois de entrar no jogo, o meia Cazares mostrou muita categoria e tranquilidade para fazer o segundo gol do Atlético. Após contra-ataque puxado por Otero e passe de Elias, Cazares recebeu a bola dentro da área fez um belo gol. O camisa 10 passou pelo goleiro e por um defensor antes de mandar a bola para dentro do gol, aos 15min.

Depois de participar da origem do lance do primeiro gol, Ricardo Oliveira foi compensado com o seu. Aos 21min, em contra-ataque puxado por Roger Guedes, Otero fez passe perfeito para Ricardo Oliveira concluir e marcar o terceiro do Atlético-MG, acabando com qualquer possibilidade de reação do Botafogo-PB. Aos 36min, veio o quarto gol para fechar o placar, com Luan.

Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Figueirense. A equipe catarinense bateu o Oeste, por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, também nesta quarta-feira. O gol do triunfo foi anotado aos 47min da etapa final. A ordem dos confrontos já foi sorteada pela CBF. A primeira partida vai ser em Santa Catarina, e a volta em Belo Horizonte.

Folhapress