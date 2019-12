Atlético-MG faz proposta a Sampaoli e aguarda resposta nesta sexta

O Atlético-MG saiu otimista da reunião que realizou com Jorge Sampaoli nesta quinta-feira (19). O ex-técnico do Santos esteve em Belo Horizonte e deixou a capital mineira com uma proposta em mãos do time alvinegro, que agora aguarda uma resposta até o início da tarde desta sexta (20) para saber se poderá contar com o treinador ou se terá que partir para um plano B no mercado da bola.

Leia também: Sampaoli cobra mais de R$ 1,5 milhão do Santos na Justiça



Foto: Ivan Storti/Santos FC

O diretor de futebol atleticano, Rui Costa, é quem está conduzindo a negociação por parte do clube. A intenção é assinar um contrato com o técnico até o final da gestão de Sérgio Sette Câmara, em dezembro de 2020.

Para fechar com Sampaoli, um dos lados terá que ceder pelo menos um pouco. O técnico quer 4,5 milhões de euros (R$ 20,34 milhões na cotação atual) por temporada para ele e seus auxiliares e espera ao menos quatro reforços de peso. Por outro lado, a diretoria do Atlético prevê R$ 20 milhões para contratações no decorrer da temporada de 2020.

Folhapress