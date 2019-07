Atlético de Madri denuncia Barcelona e pede mais R$ 336 mi por Griezmann

O Atlético de Madri apresentou uma denúncia à La Liga (liga espanhola de futebol) contra o Barcelona, pedindo mais 80 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões) pela transferência do atacante Antoine Griezmann , informa nesta sexta o jornal "Sport".



De acordo com a publicação, a ideia do clube era acionar a Fifa, mas a competência para o assunto é da própria liga e da federação espanhola. Agora, a situação passará pelo crivo das entidades, que devem formar comissões para analisar o caso.



Há uma semana o Barcelona depositou 120 milhões de euros (cerca de R$ 507 milhões) para contratar Griezmann, valor de rescisão que passou a vigorar em julho deste ano. Em caso de transferências realizadas até junho, o contrato entre o atacante e o Atlético de Madri previa 200 milhões de euros de multa (cerca de R$ 843 milhões).

O Atlético de Madri alega que o acerto entre Barcelona e jogador ocorreu antes da redução da multa e, por isso, exige o pagamento da diferença de 80 milhões de euros (cerca de R$ 336 milhões).

Griezmann anunciou sua saída do time de Madri no dia 14 de maio, mesmo com contrato em vigor. Na ocasião, o atacante não divulgou quem pagaria a multa rescisória, embora a imprensa espanhola considerasse certa a transferência para o Barcelona.





UOL / Folhapress