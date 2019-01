Atletas podem fazer inscrição para bolsas até sexta-feira (1)

Estão abertas as inscrições até a próxima sexta-feira (1) para os atletas residentes em Teresina que queiram concorrer a uma bolsa do programa Bolsa Atleta.



As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria de Esportes e Lazer – SEMEL, na avenida Campos Sales, 1292, Centro, das das 8h às 13h.

O secretário da Semel, Renato Berger, explica que a concessão do benefício Bolsa-Atleta é individual e os candidatos para se inscrever devem obedecer todos os critérios do edital. “Essa ação da Prefeitura de Teresina é muito criteriosa e tem contribuído muito no apoio ao atleta que pode fazer uso do recurso para adquirir equipamentos para a prática do esporte, melhorar a alimentação e para participar de competições fora da cidade”, diz.

A Bolsa Atleta é dividida em duas categorias: Bolsa Mérito Esportivo e Bolsa Revelação.

A Bolsa Mérito Esportivo é concedida ao atleta que tenha obtido destaque em competições estaduais, nacionais e internacionais.

A Bolsa Revelação é concedida ao atleta que tenha obtido destaque em competições municipais organizadas pela SEMEL, SEMEC e Federações Esportivas.

Os valores das bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 150,00 e são regulamentados nos dispostos na Lei nº 4.049, de 05 de outubro de 2010 e respectivos reajustes.

As bolsas serão distribuídas no mérito Desportivo, sendo mérito internacional 2 bolsas, mérito nacional 2 bolsas, mérito regional 4 bolsas e mérito estadual 5 bolsas. Na categoria revelação são 21 bolsas.





Foto: Jailson Soares/ODIA

Biá Boakari