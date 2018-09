Atletas piauienses conquistam 13 medalhas no Norte-Nordeste

A delegação piauiense fez bonito nas pistas do Centro Olímpico de Fortaleza, no Ceará. Com 18 atletas, a delegação conquistou 13 medalhas na competição sub16 e voltou com cinco ouros, cinco pratas e três bronzes. Além disso, o bronze na categoria geral masculino. Os destaques da delegação foram os atletas Luigi Kawann e Maria Eduarda contando duas medalhas cada.

Os ouros foram conquistados por Luigi Kawann (peso), Felipe Cauã (triplo), Maria Eduarda (disco), Lucas André (dardo) e Dlylla Sobrinho (salto c/vara). A competição de base é importante para descobrir novos talentos do estado e manter os atletas menores em movimentação.

Outro destaque é que os piauienses conseguiram se destacar em provas menos tradicionais como; salto com vara, salto triplo, arremesso de peso e disco e também o lançamento de dardo. O carro chefe do estado sempre foi as provas de velocidade, que atualmente temos alguns dos melhores nomes do país nas categorias de base como Letícia Lima, 18 anos.

A única medalha de prova de velocidade veio com Victor Rafael (75 metros), que conquistou o bronze.

O calendário do atletismo segue intenso e nos dias 14 a 16 de setembro acontece o Troféu Brasil da modalidade, em Bragança Paulista, São Paulo. Principal competição do ano no atletismo e alguns piauienses devem participar, caso de, Leticia Lima, Francisco Kaio e Luís Fábio.

Pâmella Maranhão