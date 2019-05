Atletas do River falam em garantir classificação fora de casa

O Galo Carijó vive excelente fase dentro da Série D do Brasileiro. Somou pontos importantes na tabela e ainda chegou ao 15º jogo de invencibilidade, com direito a uma atuação solida. O time se prepara para fase de volta do torneio quando viaja para enfrentar o Santa, no Rio Grande do Norte, Natal. O jogo será no domingo (26), às 16h, na Arena das Dunas.



Entre os jogadores o clima é bom. O volante Gustavo, fora do elenco há quase um mês, retornou no último jogo. “Vai ser mais importante ainda essa partida, pois será fora de casa e nos precisamos entrar focados e concentrados para voltar de lá matematicamente classificados”, disse o volante Gustavo Henrique.

O time enfrenta o mesmo Santa Cruz que goleou na última rodada, mas o resultado expressivo ficou para traz e todos falam em respeito ao adversário que joga em casa. “Eles marcaram dois gols. Quem vê o resultado cru não consegue ter noção de que não foi uma partida de todo fácil então é necessário respeito, pois jogando em casa eles podem adotar uma postura diferente”, afirmou o meia-atacante Guilherme.

O River tem em três jogos, sete pontos somados. Duas vitorias e um empate. Vencendo o jogo do próximo domingo (26) está matematicamente classificado, pois 10 pontos na primeira fase da Série D dá essa tranquilidade. “Nos sabemos disso, queremos somar os 10 (pontos) agora, mas seguir pontuando”, acrescentou Gustavo Henrique.

O jogo entre Santa Cruz de Natal x River acontece no domingo (26), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O jogo é valido pela 4ª rodada da Série D do Brasileiro. (Pâmella Maranhão)

Adriana MagalhãesPâmella Maranhão - Foto: Assis Fernandes/ODIA