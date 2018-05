Atletas das coreias do Sul e do Norte decidem competir juntas

Elas decidiram competir juntas em nome de uma só Coreia. Foi assim que as representantes das coreias do Sul e do Norte no mundial de tênis de mesa marcaram seus nomes na história do esporte. O confronto entre as duas equipes seria realizado pelas quartas de final do campeonato que acontece em Halmstad, na Suécia. Mas, elas optaram por não se enfrentar e selar um acordo de paz. Com a autorização da união por parte da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), as meninas estão garantidas nas seminfinais do campeonato que acontecem nesta sexta-feira.



mesa que receberia o confronto nesta quinta-feira ficou vazia enquanto as outras seleções definiam o cruzamento nas semifinais. As meninas apenas assistiram aos jogos e viram o Japão se classificar para enfrentá-las. Toda a comunidade esportiva comememorou o acordo de paz, incluindo o próprio Japão que enfretará uma equipe muito mais forte e qualificada.

O histórico prova que a união das duas Coreias dá resultado não só nos ramos políticos e sociais. Em 1991, quando as duas equipes se uniram pela primeira vez, a Coreia eliminou a favorita China e venceu o torneio. Essa é a segunda vez só em 2018 que as coreias do Sul e do Norte se unem em prol do esporte: na Olimpíada de Inverno as meninas já tinham optado por competir juntas no hóquei de gelo.

Globo Esporte