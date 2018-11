Atleta participa da inauguração de projeto: “Quero ver grandes surgirem”

Pentacampeão Brasileiro. Campeão Mundial e representante da Seleção Brasileira de Paracanoagem – esses são apenas alguns itens do currículo do piauiense Luís Carlos Cardoso, uma das referencias mundiais na modalidade. Com todas essas conquistas, Luís Carlos quer usar seu nome e experiência no esporte náutico para incentivar a prática no estado do Piauí e primeiro passo foi dado através do Projeto Iporanga, na Barragem do Bezerro, localizado em José de Freitas, que a partir dessa segunda-feira (12) terá aulas de canoagem voltada para crianças a adolescentes.

“Nós temos um país muito rico, mas valorizamos pouco os nossos recursos e escolinhas como essas são o primeiro passo para mudar isso. Eu espero que o projeto comece aqui e cresça bastante. Quero poder competir ou até mesmo acompanhar outros nomes surgindo aqui no estado do Piauí, assim como eu que sai de Picos”, disse Luís Carlos.



Foto: Elias Fontinelle/ODIA

O projeto tem como objetivos principais – incentivar a prática do esporte náutico no estado, que ainda é pouco conhecido apesar de ter um atleta paraolímpico, e também utilizar a Barragem do Bezerro para motivos além do lazer usual a população da região. “É uma iniciativa muito importante, pois nos temos a barragem que geralmente só é utilizada de fato aos fins de semana para lazer e agora com esse apoio do Ministério Público e Associação de Canoagem eu acredito que tem tudo para ser um esporte mais praticado”, declarou o prefeito de José de Freitas Roger.

Luís Carlos chegou a entrar em um caiaque e dar algumas remadas na barragem. Na ocasião, ele relembrou um pouco de sua trajetória no esporte. Luís ficou paraplégico no ano de 2009 por conta de uma bactéria que se alojou em sua medula, esquistossomose, e em 2011 começou a praticar esporte como forma de reabilitação.

“Comecei no esporte no basquete e depois de um tempo conheci a canoagem através do Akos (treinador) e aos poucos as coisas foram dando certo. Passei e ainda passo por muitas coisas, mas sempre que entro em uma competição, em dias difíceis de treinamento eu repito para mim; vou dar o meu melhor, e assim as coisas acontecem na minha vida”, relatou o atleta.

O projeto de canoagem Iporanga terá aulas acontecendo duas vezes por semana na Barragem do Bezerro, na cidade de José de Freitas. O projeto inicia com três barcos e um instrutor, crianças dos 6 aos 17 anos.

Pâmella Maranhão