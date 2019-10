Atleta do Ceará acusa torcedores do Santos de 'ato de racismo'

O meia Thiago Galhardo, do Ceará, reclamou do comportamento de torcedores do Santos na partida realizada na noite desta quarta-feira (17), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

"Ato [de] racismo" foi a expressão usada pelo atleta para descrever os xingamentos que ele relatou ter ouvido no estádio em Santos.

"Acho que eles vêm ver o espetáculo, um espetáculo bonito, parabéns pela vitória do Santos... Mas o cara querer menosprezar o Fabinho, menosprezar a mim, fazer ato [de] racismo para ele, chamar de negão, vagabundo...", disse o jogador de 30 anos, ainda na saída do campo, em entrevista ao Esporte Interativo.

Durante a partida, vencida por 2 a 1 pelos donos da casa, Galhardo chegou a discutir com torcedores, que ficam bem perto do gramado na Vila Belmiro. De acordo com ele, houve também insultos xenofóbicos aos atletas da equipe nordestina.



Galhardo relatou insultos e episódio de racismo no jogo do Ceará contra o Santos - Foto: Reprodução/Instagram

"O futebol perde sua essência. O brasileiro tem que se controlar mais. Não pode ter isso aí: o cara beber, xingar a gente... Acho que ele tinha que estudar mais, conhecer um pouco mais o Brasil, a geografia. Falar que o Ceará joga no Norte... Ou não entendo muito ou acho que estudei de sacanagem", afirmou o mineiro de São João del-Rei.

Não houve registro sobre o assunto na súmula da partida, publicada ainda na noite de quarta. O Ceará informou que levará a questão a seu departamento jurídico. A diretoria do Santos não se manifestou até a publicação deste texto.

Folhapress