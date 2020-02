Atleta da Unimed Teresina receberá prêmio de ciclismo

A Confederação de Ciclismo do Estado vai premiar, na noite de hoje (14), os melhores atletas do campeonato piauiense na temporada 2019. O atleta Lindomar Ferreira, 42 anos, patrocinado pela Unimed Teresina, está entre eles.



Lindomar Ferreira, 42 anos, patrocinado pela Unimed Teresina - Foto: Divulgação

Ferreira recentemente conquistou o segundo lugar do 33º Rally Cerapió, um dos maiores eventos de ciclismo do Nordeste, realizado no final do mês passado. O desempenho do atleta neste ano indica que continua muito focado no esporte. "Levar a mensagem de saúde e benefícios do esporte é o mais importante, além de representar bem o Piauí em competições maiores, como a do Cerapió", diz o atleta.

A homenagem “Campeões” será realizada no clube da AABB, às 19h.

Jornal O Dia