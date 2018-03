Atividades física e treino para elas: as mulheres do Crossfit

A sensação de empoderamento aumenta significativamente quando você se torna forte e começa a perceber que é capaz de fazer coisas que não imaginava que conseguia, e essa é a sensação que as mulheres modernas encontraram no crossfit. Uma forma de praticar atividade física, se manter saudável e cada vez mais prontas para os desafios do dia-a-dia. A pratica do crossfit é relativamente nova no Brasil e ainda mais recente quando falamos de Piauí, mesmo assim já tem muitas adeptas no estado e algumas afirmam não se ver mais sem treinar crossfit.

Mirla Cavalcanti é amante dos esportes e adepta de uma vida saudável desde nova e já se testou em diversos esportes – handebol, vô- lei, basquete e até mesmo a musculação, mas há três anos se dedica ao crossfit. “Eu conheci como uma alternativa da academia, pois eu nunca gostei de malhar, mas sempre gostei de atividade física e das dinâmicas possíveis. Eu fui para academia por indicação medica e na época o crossfit não existia em Teresina, existiam coisas parecidas como o funcional que foi quando eu tive o primeiro contato onde se trazia os princípios do crossfit, mas não era a franquia e alguns anos depois se instalou os box, quando tive o primeiro contato e logo depois foi paixão a primeira vista”, conta Mirla.



A sensação de igualdade e democracia é um dos fatores que incentiva as mulheres (Foto: Pâmella Maranhão/O Dia)



Outras conheceram a atividade através de amigos e sentiram a curiosidade de praticar. Amanda Bezerra é policial civil e já foi obesa no passado. Ela conta que perdeu 18 quilos e que hoje o crossfit à ajuda manter o peso e também em sua profissão que exige um preparo físico acima da média. “Eu tive uma infância gordinha e cresci obesa, mas perdi 18 quilos e com o crossfit eu encontrei um exercício que me permite levar uma alimentação regrada, mas com momentos de prazer de forma que isso não influencie no meu corpo. A adrenalina do crossfit e o fato de você ir além do que você acreditava ser o seu limite é o que mais me atrai”, relata Amanda.

Igualdade

A sensação de igualdade também faz com que a cada dia mais mulheres tenham o interesse de praticar o crossit, e Amanda Bezerra deixa bem claro. “Aqui nos percebemos que somos pares iguais e se eles (homens) conseguem fazer algo a gente também consegue”, finaliza a policial

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia