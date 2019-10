Athletico vence Flu de virada em jogo com vaias a Ganso e João Pedro

O Athletico-PR venceu o Fluminense de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira (17) e aumentou o clima de tensão no Maracanã. Os torcedores do time tricolor compareceram ao estádio e comemoraram rapidamente o primeiro gol do jogo, marcado por Frazan. O time de Thiago Nunes, no entanto, manteve a calma e conseguiu reverter o placar com dois gols de Madson.

O jogo ainda ficou marcado pela revolta da torcida do Fluminense com dois de seus principais jogadores. O jovem João Pedro e o experiente Ganso. A dupla foi vaiada a partir do segundo tempo e viu a intensidade aumentar após o segundo gol do Athletico.



Foto: Athletico Paranaense

Com o resultado, o Fluminense se mantém com 29 pontos na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O time tricolor voltou a sofrer com a curta distância para a zona de rebaixamento já que os times de baixo passaram a pontuar recentemente. A equipe volta a campo no domingo, quando medirá forças com o Flamengo, no Maracanã.

O Athletico, por sua vez, retoma o bom momento na competição e chega aos 38 pontos e assume a 9ª colocação. O time rubro-negro volta a campo no domingo, quando receberá o Palmeiras, na Arena da Baixada.

Folhapress