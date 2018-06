Ataque vira incógnita para Palmeiras pós-Copa, e Lucas Lima pode ser opção

O clássico contra o Santos, marcado para o dia 19 de julho, ainda está distante. Mesmo assim, o técnico Roger Machado já deve começar a pensar nas possibilidades para montar, especialmente, o ataque do Palmeiras. Com o acúmulo de incógnitas no setor ofensivo, Lucas Lima pode acabar escalado como ponta no primeiro jogo após a parada da Copa do Mundo.

Lucas Lima, jogador do Palmeiras (Foto: Divulgação)

Entre os atacantes mais utilizados pelo treinador palmeirense, apenas o artilheiro Willian tem presença garantida no clássico. Dudu, expulso diante do Flamengo, cumprirá suspensão, enquanto Keno conta com interesse da Arábia Saudita e corre o risco de ser vendido.

Miguel Borja é mais um que pode ser assediado por clubes do exterior por sua valorização na Copa do Mundo. Além disso, o colombiano pode passar um tempo no DM ao retornar ao clube, uma vez que chegou a jogar sob o efeito de infiltrações no primeiro semestre justamente com receio de perder o Mundial.

Até mesmo Fernando, que subiu da base para a reta final do primeiro semestre, foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, enquanto Alejandro Guerra, que também poderia jogar aberto, operou o pé e só deve voltar aos gramados no fim setembro.

Caso este seja o cenário na volta da Copa do Mundo, Lucas Lima pode virar opção para o setor, o que não seria uma novidade para o meia. Contra o Flamengo, a primeira alteração de Roger Machado foi colocá-lo na vaga de Hyoran, justamente aberto pela direita, mantendo Moisés como meia central. Lucas Lima ficou alguns minutos na função; depois, Roger tirou Felipe Melo, recuou Moisés para a posição volante, centralizou Lucas Lima e lançou Artur como ponta.

"Eu já fiz aquela função antes no Sport e até no Santos. Roger pediu, eu estava louco para jogar. Não tem problema. Só lá atrás que não sei jogar", brincou Lucas Lima, em declaração dada durante um evento da Adidas na última quinta-feira (14).

O jogador também falou sobre a ida para o banco de reservas e prometeu persistência para tentar recuperar a condição de titular após a Copa do Mundo.

"Clube grande é essa concorrência mesmo. Me motiva ainda mais trabalhar para dar a volta por cima. Jogador às vezes tem que sair da zona de conforto. Fui muito feliz no Santos, mas escolhi sair por isso. Buscar novos ares, novos objetivos e fazer história com uma camisa diferente. Muitas pessoas acham que vou desistir ou tentam fazer com que eu desista, mas não vou", disse.

Para Lucas Lima, a parada para a Copa será benéfica não apenas para ele, mas também para o Palmeiras: "Vai ser muito boa não só para mim como para a equipe. Roger sempre diz que estamos sempre oscilando. Quando vamos decolar, sempre tropeça. Mas já fizemos grandes jogos esse ano, e isso mostra a força do nosso grupo. É continuar evoluindo. Não podemos jogar tudo para o ar por conta de alguns resultados".

Além de Lucas, Roger ainda tem outras opções para as pontas. Uma delas é Hyoran, que terminou o semestre jogando como titular aproveitando-se das ausências de Borja, Keno e Guerra. O técnico pode, ainda, apostar em jogadores menos utilizados no primeiro semestre. Um deles é o próprio Artur, que entrou nas últimas duas partidas do Palmeiras, contra Flamengo e Ceará, após se recuperar de lesão. O contestado Deyverson e o jovem Papagaio, de apenas 19 anos, correm por fora.

