Atacante do Oeirense, Leonardo Brandão fala em “adaptação"

Firme nos trabalhos e na formação do elenco, a última terça-feira (20) foi de apresentação na equipe do Oeirense. O atacante Leonardo Henrique, mais conhecido como Brandão, de 23 anos, chegou a primeira capital do estado e participou de treinos com seus novos companheiros. O jogador conhecido por vestir camisa de clubes da região Sul do país falou sobre adaptação rápida aos companheiros e desafio de vestir camisa do clube do Nordeste. A estreia do Oeirense na Série B do Piauiense acontece no dia 7 de setembro quando recebe o Comercial-PI, ás 16h, no estádio Gerson Campos.

“Um desafio novo para mim, totalmente desconhecido, um clube novo, mas vou me dedicar bastante para conhecer meus novos companheiros e assim conseguir ajudar o Oeirense e assim ficar forte todo mundo junto”, disse Brandão.



Leonardo Brandão ao centro - Foto: Reprodução/Instagram

Leonardo Henrique, ou melhor, Brandão como prefere ser chamada, tem 23 anos e vive também um desafio pessoal na carreira, pois está é sua primeira passagem por um clube do Nordeste. Todos os clubes que jogou na carreira até então são da região Sul. No começo desse ano estava no Passo Fundo. Em 2018, vestiu a camisa do Caxias, mas o clube que defendeu por mais tempo e se destacou foi o Aimoré, que chegou ainda como atleta de base e chegou ao profissional.

“É um desafio, né? Completamente diferente para mim, começando pelo clima, pois aqui é muito quente e seco, lá (no Sul) as temperaturas, o clima é mais frio, mas úmido, porém são desafios que a gente precisa superar”, acrescentou o centroavante.

Brandão se junta no setor ofensivo a nomes como Caio Cezar, natural de Oeiras, mas que pela primeira vez irá vestir a camisa de um clube do Piauí. Além deles, nomes como os goleiros Mondragon e Vinicius, atacante Rhuann, os volantes Juliano e João Paulo, o lateral Tote, todos fazem parte do elenco e são nomes bastante conhecidos do futebol do estado.

A estreia do Oeirense acontece no dia 7 de setembro quando recebe o Comercial-PI, às 16h, no estádio Gerson Campos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia