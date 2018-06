Às vésperas de competição, Verdão está abandonado

O Ginásio Verdão será o palco da Taça Brasil de Futsal, competição nacional que vai reunir 10 equipes de oito es­tados e tem início no domingo (10), em Teresina. Às vésperas da competição, o ginásio está praticamente abandonado. Sem funcionários ao longo do dia e somente um vigia no tur­no da noite. No local, também, não tem zeladores e encontra­-se totalmente sujo para rece­ber o torneio.

O ginásio Verdão passou quase cinco anos fechados para reformas e foi reaberto em novembro do ano passado. Desde então, o local recebeu apenas competições estaduais e de forma pontual. Apesar do pouco tempo de uso, a falta de manutenção já nítida começa a danificar as estruturas recém entregues.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A quadra que será palco das partidas está completamente suja. As arquibancadas e ca­deiras também estão sujas e com teias de aranhas, da mes­ma forma estão banheiros, vestiários e todo o piso do ginásio. A obra de reforma do Verdão foi orçada em mais de R$ 10 milhões.

Até o fechamento dessa edi­ção do Jornal O Dia, os ges­tores responsáveis pela Fun­dação de Esportes do Piauí (FUNDESPI), órgão que res­ponde pelo ginásio Verdão, não foram encontrados para se pronunciar sobre o assunto.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia