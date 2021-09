As apostas esportivas online decolando na América Latina

Anúncios de marcas de casas de apostas esportivas online são constantemente repetidos nas camisetas dos times, nos painéis de publicidade dos estádios e em qualquer transmissão esportiva. Seja como patrocinador oficial de um evento, seja como anunciante de um programa de televisão, não há competição isenta desse fenômeno. A Copa América, a Eurocup, Wimbledon, a Fórmula 1, as ligas locais e muitos outros eventos de menor categoria fazem parte da oferta aos jogadores para viver a adrenalina do jogo. Hoje são uma forte tendência mundial que crescerá 9,7% nos próximos quatro anos e que já tem se desenvolvido especialmente em outros mercados, considerados benchmarks neste setor. Na Espanha se estima que o jogo online movimenta cerca de US $23.595 milhões, com cerca de 1,3 milhão de jogadores ativos betfair. No caso da América Latina, embora não existam números que permitam conhecer em detalhes a magnitude dessa indústria, sua evolução é promissora e a pandemia tem favorecido seu avanço.







Terra de alto potencial

O mercado regional mostra esse crescimento sustentado do consumo especialmente no cenário atual em que muitos jogadores decidiram passar do presencial para a modalidade online. Tudo isso em um contexto onde a facilidade de acesso tem aumentado com canais como tablets, computadores, consoles ou celulares compatíveis com esses sistemas. O potencial da América Latina de mais de 640 milhões de pessoas garante que o padrão de consumo das loterias e dos tradicionais bingos, aos poucos, vem migrando para os canais eletrônicos ou online. A região tem sido descrita como uma 'terra de alto potencial' para operadores de jogos de azar online. Embora apenas alguns países tenham legalizado e regulamentado o setor, eles já estão experimentando um crescimento estável.





Esports, uma nova fonte de renda para apostas

No momento, e em um nível geral, as apostas esportivas online ainda dominam o mercado. No entanto, os esportes eletrônicos e vários jogos de cassino tiveram um crescimento impressionante. Um grupo dentro da indústria prevê que os esports irão superar as apostas esportivas no futuro. A situação é fomentada porque esportes e apostas desportivas são vistos como uma ponte para chegar a um público que hoje não pode ser acedido, como os jovens, os novos e os fanáticos por tecnologia. Cada vez mais marcas querem se envolver nesse novo negócio, onde o público-alvo são os jovens que não consomem mais mídia tradicional. Apostar na equipe vencedora de uma das inúmeras competições de esportes eletrônicos, vista por milhões de usuários hoje em dia, foi balsâmico para o setor. O impacto decorrente da pandemia e do cancelamento de eventos esportivos em todo o mundo, levou-os a acelerar a busca por novos mercados, como as ligas de realidade simulada que oferecem simulações de jogos. Esportes em tempo integral, incluindo faltas, cobrança de escanteio , impedimento, etc. Jogos simulados que ocorrem rapidamente para fazer apostas esportivas, esportes onde pode-se fazer apostas em jogos como League of Legends, Dota2 ou Counter Strike. O fato de já estarem participando clubes de futebol, novos jogadores de fora do setor, atletas importantes, grandes agências e a mídia, dá um impulso importante. O mercado de apostas esportivas na América Latina ainda está em fase de formação mas de um jeito muito acelerado, onde a competição aumenta devido à facilidade de entrada de jogadores globais, regionais e locais.

