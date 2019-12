Arrascaeta brilha, e Flamengo goleia Avaí na despedida do Maracanã

O Flamengo fez o que dele se esperava nesta quinta-feira (5). Na despedida do Maracanã no ano, o time superou o temporal na capital fluminense com uma chuva de gols ao bater o Avaí por 6 a 1. Arrascaeta foi o grande nome do jogo.

Leia também: Flamengo conquista o heptacampeonato brasileiro

Além de abrir o placar, o meia uruguaio participou diretamente de outros dois gols do time rubro-negro, com passes para Gabigol e Lincoln -Reinier, com dois tentos, e Diego completaram o placar. Lourenço descontou para os visitantes quando o Flamengo só vencia por um gol.



Foto: Alexandre Vidal/CRF



A goleada ainda foi desenhada por um time misto do Flamengo, já que o técnico Jorge Jesus decidiu poupar seis titulares -Diego Alves, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Willian Arão, Gerson e Bruno Henrique.

Com a vitória, o clube rubro-negro chegou aos 90 pontos e amplia ainda mais o recorde de melhor pontuação em um Brasileiro. O compromisso na rodada final será contra o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo (8).

Folhapress