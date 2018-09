Árbitro relata que Felipão foi expulso porque o mandou 'tomar no c...'

O clássico deste domingo (9), entre Palmeiras e Corinthians ficou marcado também por polêmicas. Durante o segundo tempo, o técnico do alviverde, Luiz Felipe Scolari, foi expulso por xingar o árbitro Jean Pierre Goncalves Lima, segundo relatado na súmula. Desta maneira, ele não poderá comandar o time no campo na próxima rodada do nacional, contra o Bahia,

"Informo também que aos 32 minutos do segundo tempo, fui informado pelo quarto árbitro Vitor Carmona Metestaine, que após uma falta marcada contra a equipe do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari, com o dedo em riste proferiu as seguintes palavras '' vocês não dão uma falta para nós, é tudo contra a gente, baita palhaçada , toma no c...', o mesmo foi expulso imediatamente", escreveu o juiz.



Foto: Getty

Outra polêmica no 1 a 0 do Palmeiras foi protagonizada por Deyverson. O atacante do Palmeiras provocou os adversários. Roger e outros jogadores do Corinthians ficaram irritados e tiraram satisfação.

"E aí você vai me perguntar: como eu cobro cabeça boa [de Deyverson] se eu fui expulso? É simples. Não concordei com duas marcações de faltas e critérios que eu não entendia. Era essa a minha cobrança", ponderou Felipão.

Folhapress