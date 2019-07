Aposta de gols, Raniel é o 10º centroavante do SP em três anos

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação do atacante Raniel, ex-Cruzeiro. O jovem de 23 anos é o décimo centroavante do clube tricolor desde a saída de Luís Fabiano, no fim de 2015.

Desde que o 'Fabuloso' deixou o Morumbi rumo ao futebol chinês, o time paulista contratou nove nomes de referência para o ataque -Calleri, Chávez, Diego Souza, Gilberto, Kieza, Pratto, Tréllez e Ytalo.

Alguns se firmaram, mas a maioria teve desempenho de médio para ruim. Entre os nomes citados, apenas os argentinos Calleri e Pratto deixaram saudades no torcedor.

A prioridade da diretoria são-paulina por um camisa 9 passa muito pela falta de gols da equipe neste ano. O São Paulo tem apenas 25 gols na temporada, em 31 partidas oficiais disputadas -uma média de 0,8 por jogo.



Foto: Reprodução/Instagram

O baixo número de gols interfere diretamente na artilharia do clube em 2019. Pablo, com quatro gols, lidera a estatística, vale lembrar que o atleta está fora desde a metade de abril por conta de uma cirurgia na região lombar da coluna.

Os números do artilheiro do São Paulo se comparados aos rivais do estado ficam muito atrás. No Corinthians, Gustagol tem nove gols no ano; no Palmeiras, Gustavo Scarpa tem sete e no Santos, Jean Mota tem dez.

O São Paulo terá a próxima semana inteira para trabalhar para o duelo contra o Palmeiras, no próximo sábado (13), na retomada do Campeonato Brasileiro, às 19h (de Brasília), no Morumbi. O clube tricolor ocupa a nona posição do campeonato nacional, com quatorze pontos -onze atrás do líder.

Folhapress