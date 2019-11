Aposentada tem infarto e morre após ser assaltada na zona Sul de Teresina

Uma mulher de 65 anos sofreu um infarto e morreu momentos depois de ser vítima de assalto próximo a residência em que morava no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina, na manhã desta quinta-feira (21). Segundo a polícia, Terezinha de Jesus Lima era aposentada e sofria de problemas cardíacos.



Teresinha, morreu pouco tempo depois do assalto. Foto: Reprodução Redes Sociais.

De acordo com o Coordenador de Policiamento do 6º Batalhão de Polícia Militar, Capitão Fábio Soares, a vítima estava com uma amiga quando foi abordada por um homem em uma motocicleta.

“Ela estava caminhando com uma amiga quando um homem de proximamente 40 anos chegou anunciando o assalto. Ele então pediu o celular e saiu. Pouco tempo depois a vítima, que era aposentada, passou mal e deu o chamado mal súbito e faleceu”, disse.

Ainda de acordo com o Capitão, a vítima chegou a ser socorrida por populares, mas quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local ela já havia falecido.

“Socorreram ela no local, mas devido ela ter esses problemas cardíacos, inclusive, segundo a família, ela tinha passado recentemente por uma cirurgia ela faleceu do susto. O Samu foi acionado, mas infelizmente quando chegou ao local ela já estava morta”, disse.

A Polícia Militar continua em diligências para prender o suspeito do crime. O Instituto de Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia