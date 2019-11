Tiradentes se reapresenta visando jogo contra o Skill Red

A equipe do Tiradentes entrou em campo no domingo (24) pelo Campeonato Piauiense de Futebol Feminino. A competição iniciou no final de semana, e as Tigresas venceram o Teresina por 2 a 1, com gols de Kedma e Thais. Apesar da vitória, a reapresentação foi sob reclamações do técnico Toinho, que agora pensa no jogo de quarta-feira (27), às 18h, no Lindolfo Monteiro.

“Nós precisamos mentalizar que a vitória nem sempre demonstra que as coisas estão corretas. Agora é corrigir as falhas e pensar no próximo jogo Redque já acontece em dois dias. Vamos aproveitar que temos um grupo bem grande para conseguir fazer o time seguir evoluindo na competição e não sermos surpreendidos”, disse Toinho.

A jovem Kedma, de 16 anos, que foi destaque no Piauiense Sub17, em que esteve entre as artilheiras da competição de base, começou seus passos no time profissional bem. No banco, ela entrou em campo no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória na estreia. Em boa fase, a atleta fala em brigar por artilharia da competição.



Após vitória, Tiradentes se reapresenta visando jogo contra o Skill Redque. Jailson Soares



“Estou feliz por Deus estar me abençoando e me dando oportunidade de marcar, agora vou brigar pela artilharia assim como aconteceu no Piauiense Sub17 e quem sabe acumular duas artilharias no ano, né? Porque não”, fala sorrindo a atacante.

O calendário da competição é apertado e por isso o time jogou no domingo (24) e volta a campo na quarta-feira (27). O adversário vem de um resultado negativo, mas nem por isso é subestimado pelas atletas. “A gente tem a vantagem de conhecer elas um pouco melhor, mas lá assim como aqui tem muitas meninas que estão em ritmo e crescendo na modalidade após a disputa do Sub17 então é um time que precisamos entrar ligadas e buscar não errar como aconteceu no primeiro jogo”, disse a zagueira Andrea.

A segunda rodada do Piauiense Feminino acontece na quarta-feira (27) com jogos entre Comercial x Teresina, ás 16h e logo em seguida a partida entre Tiradentes e Skill Red, ambos os jogos no estádio Lindolfo Monteiro. As Abelhas Rainhas folgam nesta rodada.

Pâmella Maranhão