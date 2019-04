Após vitória, Tiradentes começa a pensar no jogo contra o Esmac-PA

A equipe do Tiradentes estreou no Campeonato Brasileiro Série A2 com vitoria elástica. O placar de 7 a 3 em cima do Santa Quitéria, do Maranhão, na ultima quinta-feira (28) trouxe tranquilidade para o decorrer do trabalho. O próximo adversário é a equipe do Esmac (PA) e o jogo será no sábado (13), no estádio Albertão. O objetivo é anotar a segunda vitória e assim conseguir uma vantagem na tabela.



“Estamos trabalhando principalmente para corrigir os erros. Vencemos, vencemos bem, mas esse resultado ficou para traz. Agora é preciso pensar nesse próximo adversário e na apresentação diante a nossa torcida, que será a primeira no Brasileiro”, disse Toinho técnico.

A primeira vitoria também trouxe outras expectativas. Dentro da equipe o foco é conseguir está na parte de cima da tabela e garantir esse acesso até a divisão principal futebol feminino, mas a meia Julia Beatriz começa a pensar até na possibilidade de brigar por artilharia da competição, depois de estrear marcando três gols.

“Realmente só conseguia pensar nessa estreia com vitória, pois no ano passado começamos perdendo. Mas depois desse bom começo eu confesso que penso em brigar por isso, quem sabe seguir balançando as redes e ajudando sempre o Tiradentes”, conta a meia.

O Esmac (PA) é o próximo adversário. No ano passado as duas equipes mediram forças e o Esmac venceu as Tigresas por 3 a 0, mas o jogo foi fora de casa. O objetivo é conseguir essa revanche. “Eu sei que é uma equipe mais organizada, com mais tradição, assim como a gente e as meninas comentaram sobre essa derrota ano passado. É procurar mudar isso”, acrescentou a atacante Ferrer.

O jogo entre Tiradentes e Esmac, do Pará, acontece no sábado dia 13 de abril, às 16h, no estádio Albertão. A partida é valida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A2.

Pamella Maranhão