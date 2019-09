Após vice, Campo Largo inicia busca por bicampeonato Piauiense

A equipe do Campo Largo retornou de Fortaleza com o titulo de vice-campeão da Taça Brasil de Clubes Sub20. O resultado foi histórico para a jovem equipe que trabalha as categorias de base há dois anos. A campanha dá moral ao elenco que esteve no torneio pela primeira vez e agora irá disputar o Campeonato Piauiense Sub20 a partir do dia 16 de setembro buscando o bicampeonato.



Foram quase oito dias de competição. Seis jogos, quatro vitorias e duas derrotas. O Auxiliar técnico, Wélio Linhares, fala sobre a importância da conquista e a responsabilidade na disputa das próximas competições. “Nosso resultado foi muito importante. Como falei antes da viagem o objetivo era buscar o titulo, a campanha não foi fácil, lutamos bastante e chegamos a pensar que era impossível chegar a final, mas surpreendemos e por detalhe não voltamos campeões”, disse.

A equipe retornou aos treinos ontem (10), no ginásio Pato Preto, no bairro Mocambinho, em Teresina. Deixam de lado a euforia da competição nacional e começam a pensar do peso de voltar às quadras, agora pelo Estadual. “Sabemos que vamos ser bem observados na competição, o time a ser batido e por isso o ritmo de treinos segue forte. Agora é brigar por esse novo titulo Estadual para no próximo ano estar na Taça Brasil novamente”, afirmou o Ala Felipe.



O resultado foi histórico para a jovem equipe - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Na Taça Brasil alguns nomes da equipe do Campo Largo brilharam, caso por exemplo, o goleiro João Felipe. Ele conta que nunca havia defendido uma penalidade em jogos oficias e a defesa em Fortaleza se tornou um momento único. “Primeiro que foi uma competição que serviu para que olhem um pouco mais as categorias de base. A competição foi uma amostra. Eu não sou especialista em cobrança de pênalti, ou tiro, nunca tinha pegado um então para mim foi um momento feliz”, conta o garoto.

O Piauiense Sub20 de futsal tem início no final de semana, mas o Campo Largo entra em quadra somente na segunda-feira (16). Ao total, seis times brigam pelo título que dá vaga na Taça Brasil de Clubes Sub20.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia