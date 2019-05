Após surto de virose, River foca em recuperar elenco

O River se reapresentou as atividades visando o jogo contra o Santa Cruz de Natal, que acontece no domingo (19), às 16h, no estádio Albertão. A partida é válida pela 3 rodada do Brasileiro Série D e o Galo Carijó briga para se manter no topo da tabela.



Essa semana a missão da comissão técnica é recuperar os outro atletas que estavam com virose e entraram em campo doentes no último domingo. Caso de : Anderson Alagoano, Guilherme, Roney, Bismarck, João Paulo, Otacílio, Biro Biro e Alemão. “Ainda estamos nos recuperando. Ficamos realmente muito desidratados e cansados, foi um jogo difícil e até por isso esse um ponto foi importante e muito valorizado por nós”, disse o atacante Otacílio.



O preparador físico conta que é necessário um trabalho mais cuidadoso com os atletas doentes - Foto: Jailson Soares/O Dia



O preparador físico Gabriel Júnior conta que é necessário um trabalho mais cuidadoso com os atletas doentes. “É até complicado porque essa virose pegou praticamente todo o grupo. Oito foram os que entraram em campo doentes, mas outros dois não aguentaram sequer viajar e teve gente que não treinou a semana toda, foi só pro jogo. Sabemos que é complicado passar um complemente, pois tudo depende da reação do corpo de cada um, mas essa superação deles é o espírito da Série D”, conta Gabriel.

Entre os casos mais graves então o zagueiro Cris e o meia Jonatas. Todos os outros atletas retornaram aos treinos normalmente, mas estão a base de medicamentos. O River entra em campo no domingo (19), às 16h, no Estádio Albertão. O adversário será o Santa Cruz de Natal, que assim como o Galo tem quatro pontos na tabela dentro do Grupo A5.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia