Após renunciar à presidência do Picos, Rodrigo Lima volta ao comando do clube

Dois dia após renunciar à presidência da Sociedade Esportiva de Picos (SEP), Rodrigo Lima, voltou ao comando do clube. A informação foi repassada ao Portal O Dia e confirmada pelo dirigente na madrugada desta sexta-feira (29).





Rodrigo Lima. Foto: Arquivo O Dia.

Segundo Rodrigo, a decisão de retornar à presidência do Zagão aconteceu depois de um acordo com a prefeitura municipal de Picos. A equipe fará uma publicação sobre o caso em seu perfil no Instagram.





Na última quarta-ferira (27), Rodrigo afirmou durante entrevista ter solicitado ao poder municipal cerca de R$ 500 mil para o planejamento da temporada do time em 2020, mas apenas R$ 300 mil teria sido garantido pelo o atual prefeito de Picos, Walmir Lima. A diretoria não conseguiu arrecadar o valor estimado e esse teria sido um dos motivos para a renúncia do cargo.





Ainda na quarta-feira (27), o dirigente divulgou através das redes sociais uma carta de renúncia confirmando o seu afastamento. Rodrigo Lima assumiu a presidência da SEP em abril de 2016, após a saída de Junior Santos. O treinador já havia revelado à imprensa ter iniciado conversas com a diretoria, mas chegou a garantir situação aberta no clube.





O Zangão deve anunciar nos próximos dias a renovação de contrato do técnico Adelmo Soares, peça fundamental na campanha do acesso à elite do futebol piauiense.





A equipe do Picos foi recentemente campeã da Série B do Piauiense e retornou a elite do futebol Piauiense para disputa do Estadual 2020. A estreia no Estadual será no dia 17 de janeiro diante o River.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Portal O Dia