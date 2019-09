Após polêmica com a torcida do River, David Luiz pede desculpas

Após se envolver em polêmica com a torcida do River, David Luiz pede desculpas

O zagueiro do Arsenal, David Luiz, usou seu perfil oficial no Instagram na tarde desta quarta-feira (11) para pedir desculpas a torcedores do River Atlético Clube, após um vídeo protagonizado por ele repercutir negativamente nas redes sociais. Em entrevista ao canal DAZN, o jogador aparece criticando a quantidade de torcedores presentes no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e diz que foram colocados alto-falantes no estádio para fazer o som ambiente.

A lembrança relatada pelo jogador no vídeo diz respeito ao período em que ele atuava pelo Esporte Clube Vitória, da Bahia, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi um confronto contra Tricolor em 2016 que terminou 4 a 3 para os baianos.

Diante da repercussão, o River em reposta publicou, ainda na noite de ontem (11), um vídeo que rebate as críticas feitas por Davi Luiz. No texto, a equipe tricolor conta que a disputa “foi um jogão de bola bem disputado e com a torcida do tricolor incentivando o Galo do começo ao fim”.

River rebate críticas de David Luiz/ Foto: River / Instagram

Foi então que torcedores começaram a marcar o zagueiro nos comentários da postagem, que horas depois respondeu pedindo desculpas pelas declarações.

David Luiz pede desculpas. Foto: Reprodução: River/Instagram

“Quando erra a gente tem que assumir!! Na vdd já não lembrava msm , e pode ter sido em algum outro lugar sobre as caixas de som !! Tenho quer pedir desculpas ao River de coração !!”, disse David Luiz.

Adriana MagalhãesJorge Machado