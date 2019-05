Após polêmica, Santos manda mensagem de apoio a Sidão

A polêmica envolvendo o goleiro Sidão, que foi eleito ironicamente como o "Craque do Jogo" após atuação ruim na derrota do Vasco, segue repercutindo. Depois de manifestações de apoio de Walter Casagrande, Neto, e outros, foi a vez do Santos se posicionar.

Por de suas redes sociais, o Peixe se solidarizou com o goleiro: "Erga essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar", escreveu.



Sidão - Foto: Reprodução/Instagram

A publicação recebeu até comentários ilustres, como o do craque do futsal, Falcão, também em apoio ao ex-jogador do São Paulo.

Toda a polêmica se deu porque Sidão falhou no primeiro gol do Santos e recebeu o prêmio com 90% dos votos. A entrega do troféu foi feita pela repórter Julia Guimarães, constrangida, em cena que gerou "climão".

Folhapress