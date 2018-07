Após lesões de titulares, Tite muda laterais e confirma Filipe Luís e Fagner

O técnico Tite confirmou o lateral Filipe Luis como titular na partida contra o México nesta segunda-feira (2), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Marcelo, que começou nos primeiros jogos, ainda se recupera de uma dor nas costas que o tirou aos 9 minutos do duelo contra a Sérvia, semana passada.

Em entrevista coletiva neste domingo (1), o treinador brasileiro também confirmou a efetivação de Fagner no time titular, no lugar de Danilo - dono da posição na estreia contra a Suíça -, que estava machucado mas já está à disposição para entrar em campo.

Seleção treina um dia antes de jogo decisivo pelas oitavas-de-final da Copa da Rússia (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

"Falei com o Marcelo. Numa situação normal, ele jogaria. O que não pode é o técnico colocar um atleta em situação de insegurança num jogo desse. Eu disse a ele como é legal ter um cara que foi para o campo, ele quer participar. Isso mostra sua responsabilidade, seu comprometimento, mas me foi colocado que ele teria 45 ou 60 minutos de tempo de segurança. Não posso num jogo decisivo", afirmou Tite.

"Falei ao Danilo antes do treino de hoje o critério. Ele vinha jogando bem, ficou dois jogos fora, o Fagner entrou muito bem, permanece. Permanece pelo desempenho nos dois jogos, desempenho de alto nível em dois jogos decisivos", completou.

Danilo jogou a estreia contra a Suíça, mas teve uma lesão no quadril durante um treino antes da partida contra a Costa Rica, a segunda do Brasil na Copa do Mundo. Ele e Marcelo estarão no banco de reservas nesta segunda contra o México.

Tite afirmou esperar ver a seleção repetir o padrão que teve contra a Sérvia. "Daí para mais", disse.

Sobre o México, o técnico comentou que não compartilharia com a imprensa suas considerações.

"Esses ajustes táticos a gente vai ficar segurando para não passar pra vocês", acrescentou, antes de contrariar a Fifa ao final da entrevista.

A entidade é quem organiza as rodas de imprensa durante a Copa do Mundo, estabelecendo tempo igual nas conferências, fazendo a intermediação e avisando quando o tempo se esgotou.

Neste domingo, o representante da federação informou que o evento havia chegado ao fim, quando jornalistas se manifestaram. Um repórter estrangeiro foi o primeiro a se levantar e dizer que as questões tinham sido feitas apenas por brasileiros e que a imprensa internacional também deveria ter direito.

Tite disse, então, para continuarem com as questões, que ele responderia.

"You can't do this", disse o representante da Fifa para outro jornalista que começou a fazer mais uma pergunta no microfone -em português: "você não pode fazer isso".

Com a entrevista de fato terminada, Tite ainda topou tirar selfies com repórteres de outros países, o que deixou o porta voz da entidade novamente irritado.

FolhapressCamila Mattoso, Diego Garcia e Sérgio Rangel