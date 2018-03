Após torcer o tornozelo direito na vitória de ontem do PSG sobre o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, o atacante Neymar postou uma foto em seu Instagram Stories para mostrar a sua recuperação aos fãs de todo o mundo. A expectativa é que o jogador passe por novos exames nesta segunda-feira para verificar se houve uma possível lesão no ligamento.



Neymar posta foto de tornozelo ao "terminar" tratamento pela manhã (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que a possibilidade de fratura no tornozelo direito de Neymar está descartada. O atacante brasileiro passou por uma ultrassonografia na noite de ontem, no American Hospital de Paris, e confirmou que não houve nenhum dano ósseo.

A grande expectativa é se o atacante estará disponível para o duelo com o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, no próximo dia 6 de março. O PSG volta a campo nesta quarta-feira, contra o próprio Olympique, no Parque dos Príncipes, em jogo único pelas quartas de final da Copa da França

Globo Esporte