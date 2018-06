Após jogo difícil, Altos perde, mas avança para oitavas de final

O Altos está nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasi­leiro. Na tarde de ontem, no Está­dio Colinas, em Manaus, a equipe piauiense foi derrotada por 4 a 2 pelo Nacional (AM). Apesar do revés, a equipe avança na competi­ção. Isso porque no primeiro jogo, disputado em Altos, o Jacaré ven­ceu por 3 a 0. No placar agregado, 5 a 4 a favor dos piauienses.

Em busca do acesso para Série C do Brasileiro do próximo ano, o Altos enfrenta o Ferroviário, do Ceará, na próxima fase. O primei­ro confronto será em Fortaleza, e o segundo em Altos.

O Jogo

Em vantagem no placar, o Altos começou a partida a todo vapor e, logo aos dois minutos, abriu o pla­car com o zagueiro Vitor Bafana. Em cobrança de lateral de Tote, o zagueiro apenas completou e fez o primeiro para os visitantes. Dez minutos depois, a resposta dos donos da casa. Sousa cobrou falta direto para o gol, colocando a bola no ângulo esquerdo do goleiro Gi­deão: 1 a 1 na Colina.



A equipe piauiense foi derrotada por 4 a 2 pelo Nacional (Foto: Antônio Lima)



Ainda no primeiro tempo, o Al­tos para duas vezes nas mãos do goleiro Wanzeler. Aos 28 minutos, o goleiro defendeu a cobrança de pênalti do atacante Manoel. Já aos 41 minutos, Klenisson ficou cara a cara com o goleiro do Nacional, que fez mais uma boa defesa e evi­tou o segundo gol do Jacaré.

Precisando da vitória e empurra­do pela torcida, o Nacional começou o segundo tempo balançando as redes adversárias. Com um minuto, Danilo Galvão aproveitou rebote do goleiro Gideão e colocou os donos da casa em vantagem: 2 a 1. O gol animou o Nacional que, em pouco mais de dez minutos, voltou a balan­çar as redes do Altos. Fininho passou por todo mundo e fez o terceiro dos donos da casa: 3 a 1.

Precisando ampliar o placar, o Nacional continuou pressionan­do, mas viu o Jacaré marcar seu segundo gol no jogo. Aos 23 mi­nutos, Charles errou na saída de bola, que sobrou para Marconi, que em velocidade diminuiu o marcador: 3 a 2.

No final, Fininho apareceu mais uma vez para tentar deixar o Na­cional vivo e marcou aos 48 minu­tos. Nos dois minutos finais, mais pressão, mas sem sucesso. Com 5 a4 no placar agregado, o Altos ga­rantiu a classificação para as oita­vas de final da Série D.

Aline Rodrigues - Jornal O Dia