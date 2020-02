Após jogo, técnico do Vasco, Abel Braga, provoca presidente do Altos

O jogo entre Altos e Vasco terminou no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Altos foi eliminado da Copa do Brasil, pois somente a vitória classificava o time piauiense, mas após o jogo a coletiva de Abel Braga chamou atenção, em que ele se mostrou extremamente aborrecido pelo fato do time não ter conseguido fazer o reconhecimento de gramado do estádio Albertão e respondeu as provocações feitas pelo presidente do Altos, Warton Lacerda, que antes da partida chegou a afirmar que seu time iria 'dormir no Albertão' e que a 'briga está comprada'.



Abel disse que o Warton era o "Deus da verdade" - Foto: Jailson Soares/O Dia



‘Nossa estada em Teresina foi maravilhosa pelos torcedores. Nós queríamos abrir o campo, mas tivemos que treinar fora daqui porque o Deus da verdade, presidente desse grande clube o Altos, grande clube, procurou, tentou jogar de igual para igual, mas você viu o que ele falou, né? Que manda aqui, que se quisesse dormir dormiria e o Vasco que se vire e depois dizem que Copa do Brasil é a competição mais democrática e ele deveria entender um pouco mais de democracia já que é deputado. Ele deveria entender ou pelo menos ler um pouquinho sobre o tamanho do Vasco’, frisou Abel Braga.

Na última terça-feira,11, véspera do jogo contra o Vasco o Altos mudou o local e horário de treino dele para o estádio Albertão. De acordo com o clube carioca o Vasco iria treinar ás 16h e o Altos mudou para o mesmo horário. ‘Primeiro eles não iriam sequer treinar no estádio e depois decidiram vir. Depois a gente foi comunicado que o Vasco deveria sair do hotel ás 18h30min, quem é ele para decidir que horas o Altos sair do hotel?’, acrescentou o treinador vascaíno.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia