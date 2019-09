Após expulsão do Atlético-MG, Botafogo amplia e garante vitória

A vitória do Botafogo sobre o Atlético-MG por 2 a 1 neste domingo (08) no Nilton Santos se deu, principalmente, pela ação do VAR ainda no primeiro tempo, que marcou um pênalti de Igor Rabello, formado no clube carioca. É que o jogador já tinha um amarelo e, com o segundo cartão, acabou sendo expulso.

Com um a mais, o alvinegro de General Severiano soube conduzir a partida e ampliar o placar no segundo tempo, com gols de Diego Souza e Alex Santana. Franco Di Santo descontou.

O resultado recoloca o Botafogo no caminho das vitórias após três jogos - duas derrotas e um empate. O time carioca chegou aos 26 pontos e pulou para a 10ª posição. O time volta a campo no sábado, quando visitará o Ceará, no Castelão.

O Atlético-MG, por sua vez, chega ao quarto jogo sem vitórias. A equipe parou nos 27 pontos e caiu para a 8ª posição no Brasileiro. Os mineiros voltam a campo no domingo, contra o Internacional, no Independência.



O Botafogo aproveitou expulsão do Atlético-MG para vencer a partida - Foto: Botafogo Futebol e Regatas

Alex Santana foi o grande responsável pela vitória do Botafogo. Participou da jogada do primeiro e marcou o segundo gol. Cazares, por sua vez, deu muito trabalho à defesa dos cariocas

O início, porém, foi complicado para os cariocas. O time viu o Atlético-MG fazer marcação alta e impor dificuldades para os donos da casa tocarem a bola. Além disso, os mineiros usavam a velocidade para oferecer perigo a Diego Cavalieri.

O Botafogo ficava com a bola, mas mostrava uma lentidão extrema na construção das jogadas. Fechado, o Atlético-MG esperava o erro dos donos da casa para usar a velocidade. Ricardo Oliveira quase marcou de cabeça em uma dessas tentativas. Os visitantes sobravam em campo e o gol parecia questão de tempo.

O VAR, no entanto, teve papel decisivo no jogo. Após cobrança de falta de Gilson, Rabello botou o cotovelo na bola, mas a arbitragem não marcou. O árbitro de vídeo, então, entrou em ação e corrigiu. Marcou pênalti e deu o segundo amarelo para o zagueiro do Atlético-MG. Na cobrança, Diego Souza mostrou categoria e abriu o placar: 1 a 0.



Jogo aconteceu no Nilton Santos e valeu pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Botafogo Futebol e Regatas

Em menos de cinco minutos, o Botafogo fez mais do que durante todo o primeiro tempo. Mais ligado e com menos lentidão na troca de passes, os cariocas chegaram em duas oportunidades. Na primeira, Diego Souza exigiu defesa de Wilson. Em seguida, João Paulo chutou da entrada da área, mas mandou para fora.

Com menos um, o Atlético-MG passou apostar na reação através de bola parada. e o gol de empate quase saiu dessa forma. Cazares puxou contra-ataque e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, Léo Silva cabeceou firme e acertou a trave de Diego Cavalieri.

Após o bom início de segundo tempo, o Botafogo passou a ser pressionado pelo Atlético-MG mesmo em superioridade numérica. Mesmo assim, o contra-ataque estava desenhado. Na primeira bola que roubou, os cariocas ampliaram o placar. Valência, que havia acabado de entrar, encontrou passe perfeito para Alex Santana marcar: 2 a 0.

Mesmo após o segundo gol e com um jogador a menos em campo, o Atlético-MG foi valente e lutou até o último minuto. Os visitantes pressionaram o Botafogo em vários momentos e mostraram que a partida seria outra se não fosse a expulsão de Rabello. Nos acréscimos, Di Santo ainda aproveitou bobeada para descontar: 2 a 1.

Folhapress