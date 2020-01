A equipe do River vive uma maratona de jogos e após a estreia com empate por 1 a 1 diante do Náutico (PE), no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O Galo vira a chave mais uma vez e volta as atenções para o Campeonato Piauiense e entra em campo, no domingo (26), às 17h, no estádio Albertão, em Teresina. O jogo é válido pela 2ª rodada do Piauiense.

O River esteve em campo na quinta-feira (23) pela Copa do Nordeste. Jogo de estreia da competição e voltou de Recife com um ponto somado fora de casa, após o empate em 1 a 1, com Eduardo marcando pro Galo e Matheus Carvalho igualando para o Timbu. O grande destaque da partida foi o goleiro Mondragon, que defendeu pênalti nos acréscimos do segundo tempo. No jogo, o Galo perdeu o atacante Eduardo, lesionado é desfalque por tempo indeterminado com uma torção no joelho e tornozelo.



Após empate no Nordestão, River volta a campo no Piauiense neste domingo. Arquivo O Dia



O Piauí na última semana viveu muitas mudanças. Recebeu quatro jogadores, mas nenhum deles caiu no BID (Boletim Informativo Diário). Entre os que já estavam treinando no clube apenas o atacante Matheus Guedes foi regularizado e deve estar entre os titulares, no lugar de Rony.

A grande mudança no Piauí para essa segunda rodada deve ser no comando, pois o técnico Jorge Bug, que estava no futebol Carioca assumiu os treinos do time na semana e pode ser que esteja à beira do gramado para o confronto. Com isso, Kennedy Gomes, que havia sido efetivado pelo presidente Jacob Júnior muda de função e será auxiliar técnico de Bug.

O Piauí estreou diante do 4 de Julho com um empate de 1 a 1, com pouca emoção. O River busca se recuperar do tropeço fora de casa contra o Picos, derrota por 2 a 1. O jogo entre River e Piauí será neste domingo (26), às 17h,

Pâmella Maranhão