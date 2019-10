Após empate Cruzeiro segue na zona de rebaixamento

O Cruzeiro bem que tentou, martelou, pressionou e foi melhor em campo, nesta quarta-feira (9), no Mineirão. Mas o Fluminense segurou o empate do jeito que deu e manteve cinco pontos de diferença para o rival após jogo sem gols no Mineirão. O time comandado por Abel Braga teve as melhores chances do jogo e um gol anulado pelo VAR, mas não foi o suficiente para vencer.

A igualdade mantém a equipe celeste em 18º lugar do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento está o Ceará, com 23. O primeiro time fora da degola é o CSA, que chegou aos 25 pontos após o triunfo desta quarta sobre o Inter.

Com 26, o Flu é o 15º colocado, e mantém sequência invicta de quatro partidas -três sob o comando de Marcão, efetivado no comando do Tricolor.

Em jogo apagado da equipe tricolor, o goleiro Muriel mais uma vez foi o destaque. Se não foi lá tão acionado desta vez, correspondeu nas jogadas em que precisou, e ajudou o Fluminense a segurar o empate sem gols. A trave e até o VAR também tiveram sua parcela de colaboração com o resultado.

Sem condições físicas e com dores, Dedé esteve longe de brilhar, mas mesmo assim foi um ponto de segurança em um Cruzeiro que viu a bola queimar no pé pela grande pressão sofrida na tabela. O jogador não deu chances para Yony González e João Pedro, vencendo a maioria das disputas.

O JOGO

Pressionando a saída de bola do Flu na marcação, o Cruzeiro começou a partida em intensidade alta. Sem Allan, que costuma ser o homem da construção, o Tricolor se complicou para começar as jogadas, e precisou recorrer a chutões. Os outros desfalques, claro, também atrapalhavam o time, um pouco desentrosado para a troca de passes.

Melhor, a equipe celeste finalizou sete vezes logo nos primeiros 20 minutos, fruto da escalação ofensiva de Abel Braga. O Fluminense incomodava apenas em bolas paradas, como na cabeçada de João Pedro, aos 22, a primeira chance clara da equipe de Marcão na partida. Depois do ímpeto inicial, entretanto, o Tricolor conseguiu colocar a bola no chão, aumentar a posse de bola e equilibrar o jogo. Fábio, entretanto, foi mero espectador na primeira etapa, que terminou com marcação confusa, mas acertada do árbitro de vídeo ao anular cartão vermelho exagerado para Yuri em atrito com Jadson.

Uma bomba de Edílson no travessão, no primeiro minuto do segundo tempo, foi o prenúncio de um Cruzeiro que parecia querer mais a vitória que os visitantes. Aos seis, Fred balançou as redes, mas o VAR, em decisão polêmica, anulou o gol por uma falta de Robinho em Gilberto na origem da jogada.

E o time de Abel, meio sem jeito, sem forma e sem criatividade, seguiu pressionando, com a força da torcida que levava bom público ao Mineirão. Já o Tricolor se defendia como podia, aceitava a pressão e gastava o tempo quando tinha a bola. Os contra-ataques eram poucos, em parte pela lentidão de Ganso, mas também pelas partidas apagadas de Yony, Nenê e João Pedro. Após os 25 minutos, o Tricolor melhorou um pouco e passou a controlar a partida. As entradas de Dodi e Julião melhoraram o lado esquerdo da equipe, dando mais segurança ao time, ajudando a segurar o empate.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Fabrício Bruno, Egídio; Henrique, Jadson, Robinho (Mauricio), David (Marquinhos Gabriel); Sassá (Vinícius Popó), Fred. T.: Abel Braga

FLUMINENSE

Muriel; Gilberto, Nino, Frazan, Orinho (Igor Julião); Yuri, Daniel (Dodi), Ganso (Ewandro); Nenê, Yony González, João Pedro. T.: Marcão

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Fred, Robinho, Egídio, Edilson (Cruzeiro); Yuri, Ganso, Dodi (Fluminense)

Folhapress